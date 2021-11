Reprodução/Redes Sociais e Página Rócio Um Bom Lugar Iguape Menino foi atacado por tubarão em praia de São Paulo

O garoto de 11 anos que foi ferido por um tubarnao em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, contou ao G1 o momento de desespero quando foi ferido pelo animal. O menino foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e levou pontos na perna.

O incidente aconteceu nesta segunda-feira (15) quando Carlos Alexandre Oliveira Marques brincava com um primo e o irmão mais velho.

"Estava eu, meu irmão e meu primo. A gente estava lá nadando, até que, do lado, ouvimos uns homens gritando 'tubarão, tubarão'. A gente ficou desesperado e tentamos sair. Meu primo saiu também, e eu não conseguia correr direito, meu irmão ficou me esperando. Daí, eu comecei a sentir uma dorzinha na minha perna, olhei e vi que tinha uma barbatana, que era um animal meio azul, tipo tubarão. Eu fiquei balançando a perna, aí caiu, e corri rápido para sair", relatou o Carlos Alexandre.

Segundo o menino, tudo aconteceu muito rápido. "Até que foi pequeno o corte, mas quando olhei, estava saindo muito sangue, então fiquei desesperado, achando que coisa pior tinha acontecido. Só que depois que os médicos limparam minha perna, vi que não precisava ficar preocupado", completou.

O sargento Nunes, do Corpo de Bombeiros, acompanhou a ocorrência e informou que um cardume de cações que se deslocava do Sul para o Leste do país esbarrou na criança e causou uma lesão sem gravidade na perna esquerda, segundo nota da prefeitura.