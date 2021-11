Corpo de Bombeiros/Divulgação Carro incendiado às margens do Lago Paranoá

Um homem foi resgatado durante a madugrada desta terça-feira (16), após atear fogo no próprio carro, ficar nu e andar às margens do Lago Paranoá, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava desorientado.

O CBMDF informou que uma equipe ficou responsável por conter o incêndio no veículo e outro grupo saiu a procura do homem. Ao ser encontrado, ele falava frases desconexas e sem sentido. Cerca de 13 bombeiros trabalharam na ocorrência.

Devido ao incidente, uma das faixas da via precisou ser interditada até que o fogo fosse contido e o carro retirado do local.

O homem foi encaminhado para o Hospital Regional do Paranoá e não teve identidade revelada. Ainda não se sabe o que motivou o ato.