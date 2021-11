Reprodução Jason Hadlow em foto de arquivo com uma das esculturas em formato de pênis

Três esculturas de concreto em formato de pênis foram roubadas de uma loja em Teesside, em North Yorkshire, no Reino Unido. Os objetos têm cerca de 1,21 mt de altura, e foram instalados pelo dono do estabelecimento em 2010.

O roubo foi constatado a última terça-feira por Jason Hadlow, dono da loja. "Não acredito que alguém iria querer roubar alguns willys [como chama as peças] de concreto!", disse, ao Teesside Live, veículo local. "Estou um pouco triste. Espero que eles tirem proveito deles - não consigo imaginar como. Não consigo pensar que alguém os queira", completou.

Em 2010, ele ganhou as manchetes em todo o Reino Unido ao instalar uma peça de madeira na loja. O 'willy' chegou a ser apreendidos pela polícia por ser considerado 'obseno', e ao invés de pagar uma multa de 80 euros para tê-lo de volta, ele encomendou 150 peças na Indonésia.

O incidente deu início à campanha batizada pelo empresário de "Free Willy", com fotos online de pênis de concreto disfarçados em vários locais. A polícia então devolveu o enfeite.

"Em 2010, costumávamos vendê-los, eram populares. Tínhamos três tamanhos diferentes", lembra. "Eu deixava eles na janela, mas alguém reclamou que era ofensivo. E eles foram perdendo a popularidade. Vendi por alguns anos e ficaram alguns, que estavam no fundo do pátio", disse.

"Eu ficaria muito grato se quem recebesse a oferta de um pênis de concreto de mais de um metro de altura entrassem em contato com a polícia ou com a loja em total sigilo", pediu.

As câmeras do local gravaram a ação dos bandidos, mas não foram capazes de identificá-los. A polícia de North Yorkshire ainda não tem pistas do roubo.