Reprodução Homem nu é retirado de parede de teatro, em Nova York

O Corpo de Bombeiros de Nova York resgatou um homem de 39 anos, nu, de dentro da parede de um teatro na cidade de Syracuse. Segundo a postagem no Facebook do Departamento da corporação, o homem foi descoberto após funcionários do teatro ouvirem batidas e gritos vindos de dentro da parede.

A equipe de resgate então resolveu fazer um buraco na parede, por onde foi introduzida uma câmara de fibra ótica.

Após ser retirado, o homem foi encaminhado ao hospital. Segundo John Kane, subchefe do Corpo de Bombeiros, ele não tinha ferimentos graves, mas estava bastante desidratado.

Não se sabe o motivo pelo qual o homem teria ficado preso dentro da parede.

"Não sei se ele entrou para se aquecer ou ir ao banheiro", avaliou o diretor do teatro, Mike Intaglietta.