Tarântula envolta em um saco plástico

Os passageiros de um voo do México para o Brasil se surpreenderam ao se deparar com uma aranha-caranguejeira, conhecida como tarântula, dentro do avião. A aeronave é da companhia low-cost Volaris, que costuma fazer o trajeto de Cancún a São Paulo.

O encontro com o animal aconteceu em 31 de agosto, mas somente nesta semana um vídeo gravado pelos passageiros viralizou nas redes sociais. A gravação exibe um homem segurando a aranha num saco plástico, mostrando o animal para a aeromoça e seguindo pelo corredor do avião.

As imagens também mostram a tarântula se mexendo calmamente dentro do saco plástico.

O autor do vídeo legendou o vídeo dizendo: "Então, isso aconteceu no meu voo", escreveu. "Havia uma tarântula no nosso avião e esse cara a capturou enquanto estávamos voando", completou o usuário DirectorBrazil.

Nos comentários, um internauta escreveu: "Estou muito feliz que não estava nesse voo. Que cara corajoso", referindo-se ao rapaz que conseguiu capturar a aranha a deixando ilesa.