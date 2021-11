Reprodução SP: Boi que escorregou em toboágua escapa do abate e vira animal de estimação

O boi que escorregou em uma toboágua na cidade de Nova Granada, no interior de São Paulo, virou animal de estimação do produtor rural que iria abatê-lo. O animal ganhou até um nome, de Tobogã, após a repercussão das images que viralizaram nas redes sociais.

Uma vaca desceu o toboágua de um parque esse fds.



Eu quero saber por que ninguém tá perguntando como ela subiu lá. pic.twitter.com/q0F4KlTOaT — Jaque ⚛️ #ForaBolsonaro (@jaquelinekimura) November 8, 2021

Em entrevista ao portal G1, o dono do animal, Carlos Miguel Serante, contou que cria gado em uma propriedade ao lado do clube. Ele afirmou que o boi ia ser levado para o abate, mas escapou da área e foi até o toboágua.

"Ele estava no pasto e do pasto escapou para a divisa do clube. Fui para tocar, mas ele entrou no clube, beirou a cerca e entrou na piscina. Veio um rapaz me avisar que ele tinha subido em cima do tobogã. Não acreditei. A gente foi atrás, levamos embora e me mostraram o vídeo dele na piscina", afirmou.

Com a repercussão do vídeo, o dono decidiu ficar com o boi em casa e cuidar do animal, que não se feriu ao subir no brinquedo.

"Ele vai ficar aqui por causa do povo. O povo quer saber onde ele está. Está sendo a atração. Todo mundo quer conhecer. Queremos levar ele para o clube", completou o dono do animal.