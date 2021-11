Reprodução O animal caiu na piscina e foi resgatado

Uma vaca precisou ser resgatada ao tentar fugir do calor e se refescrar no último sábado (6), no interior de São Paulo. O animal foi flagrado no toboágua de um clube de campo em Nova Grada.

Em vídeo é possível ver que a vaca tenta escorregar pelo brinquedo, mas acaba presa quando chega na metade do caminho. Veja a gravação:

Uma vaca desceu o toboágua de um parque esse fds.



Eu quero saber por que ninguém tá perguntando como ela subiu lá. pic.twitter.com/q0F4KlTOaT — Jaque ⚛️ #ForaBolsonaro (@jaquelinekimura) November 8, 2021

Seis pessoas se juntaram para resgatar o animal. Eles precisaram amarrar uma corda e puxar a vaca até a piscina, ela foi retirada sem ferimentos.

Segundo relato do responsável pelo clube, esta não foi a primeira vez que uma vaca invadiu o local. Elas são de um sítio vizinho e estão sempre presentes no clube.

João Luiz Andrade Zevole, presidente do Indaiá Clube de Campo, disse em entrevista para o G1, que o animal estava em outra piscina antes de descer o toboágua. Ele não imaginava que a vaca fosse conseguir subir as escadas, mas quando percebeu ela já estava em cima do brinquedo.