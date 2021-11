Reprodução: TikTok Raposa Run Run

Uma família de Lima, no Peru, comprou uma raposa pensando ter adotado um filhote de cachorro. As autoridades ambientais descobriram o animal depois que ele fugiu da residência e começou atacar galinhas pela vizinhança.

A raposa, que não é um animal doméstico, foi chamada de "Run run", ou "Corra corra" em tradução livre. Ela tem cerca de oito meses e é procurada pelo Serviço Florestal peruano desde maio.

A responsável pela compra do animal, Maribel Sotelo, contou a imprensa peruana que comprou o suposto cachorro em uma feira, pelo equivalente a R$ 72,00. Os vendedores ainda disseram que a raposa era um cachorro da raça husky siberiano.

"Meu filho queria um mascote e ele não sabia que era uma raposa, ela foi crescendo e começou a tentar morder as coisas, foi quando meu marido disse 'isso é uma raposa, não um cachorro", conta Sotelo à emissora peruana.

"Run run" vem matando galos, galinhas e porquinhos-da-índia desde que fugiu da casa da família em 24 de maio, mas mesmo assim ainda volta todas as noites ao antigo lar em busca de comida.

A mulher também relata que a raposa se alimenta com todo cuidado para não acabar comendo os sedativos que as autoridades ambientais colocam para capturá-la.

O mamífero foi visto por um dos vizinhos da família que gravou o passeio do animal durante o dia e a noite. Os vídeos viralizaram no TikTok e já conta com mais de 2 milhões de visualizações.