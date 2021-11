Reprodução / ABC Jovem viciado em "Free Fire" foi amarrado pela família

Em um departamento de Olancho, em Honduras, familiares e vizinhos amarraram um jovem viciado no jogo online "Free Fire" por acreditarem que ele estaria 'possuído pelo demônio'. O vídeo do adolescente sendo contido teve repercussão nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Nas imagens, o garoto aparece no chão, com as mãos e pés amarrados, falando palavras com a voz grave, enquanto é rodeado por várias pessoas.

De acordo com a mídia local, os pais do jovem, que não teve a identidade revelada, disseram que o filho foi "possuído por espíritos" depois de ficar muitas horas seguidas conectado ao jogo.

Assista ao vídeo que viralizou: