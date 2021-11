Google Maps Presos eram obrigados a ouvir "Baby Shark"

Três carcereiros de Oklahoma City, nos Estados Unidos, " torturavam " vários presos forçando-os a ficar em pé por horas enquanto eram obrigados a escutar a canção infantil "Baby Shark" repetidamente.

Os ex-presidiários disseram que a música era usada como "dispositivo para atormentá-los", enquanto ainda precisavam resistir às agressões físicas e verbais, segundo o jornal Washington Post .

O ex-preso Daniel Hedrick alegou ter sido algemado nas costas e amarrado a uma parede em uma sala vazia enquanto a música tocava por duas horas. Outro, Joseph Mitchell, disse ter sofrido a mesma experiência por quase o dobro do tempo.



Mitchell, Hedrick e John Basco estavam sob custódia, aguardando o julgamento no Centro de Detenção do Condado de Oklahoma no final de 2019, quando alegaram que foram "torturados" pela canção. De acordo com o processo, "o volume da música estava tão alto que reverberava pelos corredores".

Os dois agentes penitenciários, ambos com 21 anos, acusados ​​de tortura, pediram demissão desde então. Eles e o então supervisor, que se aposentou depois, enfrentam acusações de contravenção e crueldade, além do processo.



O promotor distrital do condado de Oklahoma, David Prater, disse no mês passado que esperava que os homens fossem acusados de crimes, mas não conseguiu encontrar um estatuto apropriado.