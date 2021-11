Reprodução Professor dá aulas em site pornográfico

Um professor de matemática taiwanês criou uma estratégia inusitada para tentar atingir um maior número de garotos universitários: começou a dar aulas de sua matéria em um site de conteúdo adulto.

Chang Hsu criou o slogan "jogue muito, estude ainda mais" e já tem mais de 1,9 milhão de visualizações em suas aulas de matemática. Com o usuário changhsumath666, o professor está na posição 685 do Pornhub, mesmo sem nunca ter publicado qualquer conteúdo com nudez.

Em seus vídeos, Chang Hsu fica em frente a uma lousa e ensina equações, álgebra e trigonometria, em gravações que duram cerca de 40 minutos e têm aproximadamente 20 mil telespectadores cada.

Leia Também

Leia Também

Ao canal de notícias taiwanês Focus Taiwan , Chang disse que começou a executar a ideia em maio de 2020, lançando os vídeos no Pornhub como parte de uma estratégia de marketing. Porém, o sucesso foi tanto que muitos jovens se matricularam até mesmo em suas aulas pagas.

"Eu me perguntava onde encontrar meus alunos-alvo, digamos, garotos de faculdade, e a resposta apareceu: plataformas de vídeo para adultos. O mercado de ensino on-line é altamente competitivo e agora posso atrair mil alunos por ano, em comparação com uma média de algumas centenas para um professor 'convencional'", disse ele.

De acordo com o jornal, o professor agora tem uma renda de cerca de U$268 mil por ano somente com suas aulas particulares.