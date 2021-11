Reprodução Criança foi picada por cobra venenosa

Um menino de 11 anos foi picado por uma cobra venenosa em São Roque, no interior de São Paulo, e foi internado em estado grave em um hospital da região, no domingo (31). As informações são do jornal Correio do Interior .

De acordo com a mãe da criança, João Pedro Grecco foi picado por uma cobra jararacoçu, na zona rural da cidade. O menino teria saído com o pai e o avô até um pesqueiro, para pegar telhas. Enquanto os adultos trabalhavam, a criança foi surpreendida pela cobra ao brincar perto de um amontoado de madeiras.

Depois do ataque, o menino voltou para casa e começou a sentir dores intensas nos pés. Assim que souberam do acontecimento, os pais levaram a vítima a um hospital da região.

No entanto, ao chegarem no local, o quadro do menino piorou e ele precisou ser transferido para o Hospital Regional de Sorocaba, onde segue internado.