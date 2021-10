REPRODUÇÃO/FACEBOOK/D'AMORES MAGAZINE Homem alugou cobra para matar a mulher

Na Índia , um homem foi condenado após alugar uma cobra venenosa para matar a própria esposa. As investigações demoraram um ano para serem concluídas e, segundo o resultado, o acusado teria cometido o crime para poder se casar com a amante e ficar com as joias da vítima.

Uthra foi picada pela cobra em março do ano passado, enquanto estava dentro de casa, no distrito de Kollam. Após ser atacada, começou a ficar gravemente debilitada e, enquanto se recuperava, foi picada novamente em maio do mesmo ano. Depois, acabou falecendo.

Embora as autoridades não tenham suspeitado da situação na época, a família da vítima achou o episódio estranho. Os pais da mulher, então, decidiram fazer uma queixa em uma delegacia local e exigiram uma investigação do caso.

Após um ano de apuração dos fatos, os policiais conseguiram provar que o marido da vítima, identificado como P. Sooraj, de 32 anos, pesquisou como manusear cobras venenosas por meses na internet, além de ter contratado os serviços de um tratador local para alugar o animal, de espécie não divulgada.

Depois de ser interrogado pelas autoridades, o tratador admitiu ter alugado os animais para Sooraj.

Além de colocar a cobra em cima da vítima, o acusado teria dopado a mulher colocando pílulas para dormir em sua bebida.

Na tentativa de se defender, Sooraj e seus familiares acusaram o irmão da mulher, dizendo que ele queria herdar a fortuna da família dela sozinho.



Especialistas disseram ao jornal Hindustan Times que o tamanho das mordidas indicavam que o animal teria sido conduzido a atacar a vítima.

O homem foi considerado culpado por homicídio, tentativa de homicídio, destruição de provas e administração de uma droga para causar danos. A promotoria pediu a pena de morte para o criminoso, mas uma nova sessão do tribunal ainda será realizada para definir a punição do criminoso.