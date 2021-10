Reprodução Raro bagre amarelo é capturado por pescador alemão na Holanda

Martin Glatz, aventureiro alemão conhecido no Instagram pela dupla de pescadores com seu irmão, compartilhou em suas redes sociais o resultado da sua pesca realizada no último dia 04 de outubro. Na ocasião, Glatz fisgou um raro bagre-mandarim de cor amarelo. Veja a publicação abaixo:





O animal é considerado raro pois, normalmente, os bagres-mandarins são marrons ou acinzentados. Biologicamente, a condição que o deixa 'amarelo' é uma consição genética chamada de leucismo - responsável por afetar diretamente a pigmentação do ser aquático.

O tipo de peixe capturado seria um 'Sirulo', um dos maiores da espécie. Seu tamanho pode chegar a três metros de comprimento e ele pode viver até os cinquenta anos de idade. Martin revelou, também, que nunca havia visto algo parecido em todos os seus 13 anos de experiência na pesca.





Após o registro fotográfico, Glatz e seu irmão devolveram o raro animal para a natureza.