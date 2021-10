Reprodução Cobra gigante sendo içada por guindaste

Um vídeo gravado na floresta tropical da Dominica, uma ilha do Caribe, mostra uma cobra de 3 metros sendo içada por um guindaste enquanto pessoas assistem a cena espantados. O vídeo foi publicado por um perfil no Tik Tok e viralizou nas redes sociais. Assista abaixo:





A cobra está viva no momento em que foi içada, mas não há informações sobre o que foi feito com ela.

Pelo vídeo, não é possível sabe rqual é a espécie exata da cobra, mas uma das espécies nativas da região é a jiboia-constritora que pode alcançar 4 m de comprimento e chega a pesar 15 kg.

Dominica foi apelidada de "Ilha da Natureza" graças à sua variedade de vida selvagem.



A cobra mais longa do mundo já registrada foi uma python reticulada encontrada em 1912 medindo 10 metros. As pítons reticuladas são geralmente encontradas em florestas tropicais ao redor do sudeste da Ásia.