Reprodução GO: Casal é preso por permitir amigos de realizar sexo oral na filha de 10 anos

A Polícia Militar de Goias prendeu, na última quinta-feira (21), os pais de uma criança que autorizaram um casal de amigos a realizar sexo oral na menina de 10 anos. Segundo a ocorrência registrada, o ato teria ocorrido na pultima segunda-feira (18), à beira de um rio - na cidade de Itaberaí, a cerca de 100 km da capital goiana - após uma tarde consumindo bebidas alcoólicas. As informações são do portal Metropoles.

De acordo com informações dos policiais, os casais foram interrogados e a mulher suspeita de ter realizado o ato criminoso contra a criança ficou em silêncio. O rapaz, amigo dos pais da menina, alega ser inocente.

A criança foi orientada a ir embora com o casal de amigos por sua mãe estava "bebada" e "dando trabalho". Com isso, no caminho de volta pra casa, a mulher teria levado a menina ao mato e a estuprado. A criança contou o ocorrido a sua avó, assim que chegou na residência, que realizou uma denúncia no Conselho Tutelar da cidade.





A menina passou por um exame de corpo de delito, mas o laudo não ficou pronto até o momento. A Polícia Civil garantiu a guarda da criança à avó até que o inquérito seja concluído pela corporação.