Reproducao: Facebook Onça-parda encontrada no banheiro na cidade de São Pedro

Uma onça fêmea adulta foi encontrada dentro do box do banheiro de uma casa em São Pedro, interior de São Paulo . O animal foi achado por uma moradora da casa e os bombeiros, juntamente com uma equipe de veterinários, foram acionados para capturar a onça-parda.

Segundo o Zoológico Municipal de Piracicaba, o animal estava aparentemente saudável e sua captura não foi trabalhosa. Um dardo anestésico para resgatar a onça com segurança foi aplicado e logo após o efeito, o animal foi deixado em uma mata da região.

Reproducao: Facebook onça sendo solta na mata

A onça foi retirada do box na tarde da última segunda-feira (18) e permaneceu trancada até a chegada do resgate. Segundo a Folha, não houveram feridos e o animal foi devolvido à mata também sem maus-tratos.

De acordo com a nota oficial emitida pela prefeitura, a onça-parda foi solta em um local seguro de mata fechada, com o auxílio do médico veterinário Matheus Murbach.

Apesar de raro, essa não é a primeira vez que uma onça é encontrada na zona urbana de São Paulo. Em 2019, por exemplo, uma onça-parda foi capturada em São Carlos, a cerca de 80 km de São Pedro.

Em 2018, outra onça foi encontrada em Piratininga, distante cerca de 150 km de São Pedro. No ano de 2015, um animal silvestre foi resgatado na área de lazer de uma casa também em São Pedro.