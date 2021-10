Reprodução Câmera de segurança registrou o momento em que a mãe puxa o filho

Em um vídeo registrado por câmeras de segurança, uma mãe é filmada no momento em que consegue salvar seu filho de um atropelamento. O caso aconteceu no último sábado (16) em Yulin, na China.

No vídeo, a mulher está andando de mãos dadas com seus dois filhos em um estacionamento. Ao dar ré, um veículo branco vai em direção a família e quase atinge o menino mais novo.

Nesse momento, a mãe puxa o filho que estava atrás do vículo e por pouco consegue salvá-lo. Confira:





A imprensa local divulgou que o motorista teria confundido o acelerador com o freio. A polícia de Yulin já entrou em contato com ele para tomar as devidas providências.