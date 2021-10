Reprodução Etec Artur Nogueira

Começam hoje (20), as inscrições para redução de taxa no proceso seletivo da Escola Técnica Estadual. Os estudantes interessados devem preencher um formulário no site até as 15h do dia 25 de outubro.

O valor integral da taxa de inscrição é de R$19 e o resultado dos beneficiados deve sair no dia 17 de novembro, também no site da Etec. O candidato que não tiver a redução aprovada poderá entrar com recurso nos dias 18 e 19 de novembro.

Além do desconto, as escolas também disponibilizarão computadores e acesso à internet aos interessados, desde que cumpram os protocolos de segurança, como usar máscaras e manter o distanciamento.

Para as incrições da redução, o aluno deve atender aos seguintes requisitos: estar regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, graduação e pós graduação; ter uma rende mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado; apresentar comprovante de rendimento escolar.