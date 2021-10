Roberto Parizotti/FotosPublicas Baixas temperaturas tomam conta da capital paulista

Apesar da chegada da primavera, diversas regiões do Brasil vêm enfrentando baixas temperaturas há dias, como São Paulo, que chegou à máxima de 16ºC no meio da tarde dessa terça-feira (19). Essa alteração no tempo se deve ao fenômeno La Niña, que começou nos últimos dias e impacta diretamente o país.

Devido a essa mudança, a capital paulista ainda deve registrar baixas temperaturas nesta quarta-feira (20), além da possibilidade de chuvas, de acordo com o InMet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A partir de amanhã, porém, a instabilidade começa a melhorar, mesmo com a possibilidade de chuvas. Na sexta (22), o tempo segue firme e as temperaturas começam a subir um pouco, com mínima de 13ºC e máxima de 25ºC.

Já no fim de semana, a previsão é de sol em várias regiões do sudeste brasileiro, fazendo com que as temperaturas subam e a máxima prevista para a capital seja de 30ºC.

No entanto, as temperaturas devem voltar a cair com o avanço de uma nova frente fria, segundo o Climatempo. Chuvas também devem ser registradas em todo o estado. No domingo (24), a mínima é de 17ºC e a máxima de 23ºC.

Previsão para a próxima semana

Chuvas também devem fazer parte do início da semana que vem, com garoas e temperatura oscilando entre 15ºC e 22ºC. Na terça (26) e quarta (27), o sol abre entre nuvens, mas o tempo volta a ficar chuvoso na quinta (28), com os termômetros marcando mínima de 18ºC e máxima de 22ºC.

Apesar do fim de semana de sol, a previsão para a próxima semana é de um tempo bastante carregado e temperaturas que não passem dos 23ºC.