Montagem iG / Reprodução Youtube Dogtooth Media Urso invadiu carro para roubar comida

Um urso faminto abriu a porta de um carro estacionado e invadiu o veículo em busca de comida, no estado do Tennessee, nos EUA.

A situação foi filmada por Michael Turpin, de 49 anos, e sua namorada Kaitlin Blackburn, de 48, que estavam de férias na região quando viram as tentativas de roubo. Os dois flagraram o momento em que o animal abriu a porta do veículo e pulou no banco para procurar qualquer rastro de alimento.

Enquanto registravam a ação, os espectadores tentaram gritar para espantar o urso, mas a tática não funcionou.

Depois de sair do carro com as mãos vazias, Michael e Kaitlin ainda registraram o animal tentando fazer o mesmo com os outros veículos que estavam estacionados no local.

De acordo com Michael, o urso voltou cinco horas depois e conseguiu roubar uma lancheira de um caminhão, antes de ir embora para uma pequena montanha próxima.

"Ficamos realmente chocados ao ver tudo isso acontecer. Isso apenas mostra como esses animais realmente são inteligentes", contou Michael à agência Dogtooth Media .

Assista ao vídeo: