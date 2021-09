Pixabay Homem ficou com pênis preso no gargalo de uma garrafa plástica

Um homem de 45 com transtornos psíquicos ficou com o pênis preso no gargalo de garrafa plástica por dois meses. O caso foi contado por médicos do Nepal, que atenderam a ocorrência em um pronto-socorro.

Em um artigo publicado no International Journal of Surgery Case Reports, a equipe relata que o paciente de 45 anos se apresentou um edema - inchaço causado pelo acúmulo de líquidos - na região peniana em razão do estrangulamento.

"O estrangulamento do pênis é uma emergência cirúrgica frequentemente encontrada em pacientes com distúrbios psiquiátricos e pacientes que tentam aumentar a excitação sexual", diz o documento.

Segundo os médicos, "a vergonha do paciente é a causa raiz da consulta cirúrgica tardia e está sujeita a complicações". "A intervenção pode ser feita com instrumentos simples, desde que os profissionais sejam hábeis".

Foram necessárias duas tentativas para retirar o gargalo da garrafa do pênis do paciente, que recebeu alta no mesmo dia da intervenção. Ele, no entanto, não voltou ao hospital para acompanhamento.