Reprodução Viktoria estava visitando o local com a família

Viktoria, uma menina russa de 5 anos, foi mordida no rosto ao posar com uma cobra no pescoço no zoológico Butterfly Park, em Yekaterinburg, na Rússia. O momento do ataque foi registrado pela irmã mais velha que estava tirando as fotos.

A cobra é pequena e não é considerada perigosa. A equipe do zoológico explicou que o ataque pode ter sido motivado pelo cheiro presente em Viktoria. Antes de segurar a cobra, ela teria brincado com algumas galinhas, o que influenciou o comportamento do animal.

Os pais levaram a filha para ser atendida em um hospital local. Como a cobra não era venenosa e o ferimento foi pequeno, fizeram apenas um curativo no queixo de Viktoria.

Reprodução Viktoria foi socorrida e depois encaminhada para o hospital