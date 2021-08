Reprodução/Youtube Caso ocorreu na Tailândia





Um caso do "mundo animal" chamou a atenção de um fazendeiro, residente na província de Phitsanulok, norte da Tailândia. Após três dias procurando uma de suas vacas, que havia desaparecido, o homem encontrou os restos mortais dela no último sábado (21). No entanto, para sua surpresa, além dos restos da vaca, ele também se deparou com uma cobra despedaçada.





Segundo informações do tabloide britânico "The Sun", o réptil explodiu ao tentar comer a vaca inteira. "Foi uma cena assustadora", definiu Nirun Leewattanakul, autoridade local. "Ela deveria estar faminta. Estrangulou a vaca e tentou engoli-la inteira", continuou Nirun.









As cobras piton, de acordo com especialistas, possuem uma enorme capacidade de comer animais bem maiores do que elas. Neste caso, especialistas locais disseram que a quantidade de carne da vaca foi excessiva para o réptil, o que levou à sua morte.