Reprodução Cobra de duas cabeças é filmada comendo dois ratos ao mesmo tempo

Uma cobra com duas cabeças foi filmada enquanto comia dois ratos ao mesmo tempo, no zoológico de Michigan, nos Estados Unidos. As imagens viralizaram nas redes sociais e já superam a marca de 20 mil curtidas. Veja o vídeo:

O vídeo foi publicado pelo especialista em répteis Brian Barczyk, que trabalha no zoológico, e segundo ele o animal é uma cobra real californiana com uma mutação rara. "Eu o vi como um bebê e implorei para comprá-lo por um ano e meio antes que um amigo finalmente vendesse", disse contou Brian.

Cada cabeça da cobra tem um nome: Ben e Jerry. A cobra é considerada raríssima pelo especialista porque, segundo ele, existem relatos de apenas cinco na literatura, sendo que todas morreram antes de chegarem à fase adulta em que Bem e Jerry estão, com quatro anos de idade.

"A maioria das cobras de duas cabeças morre nos primeiros meses. Como você pode imaginar, pode haver uma série de complicações em ter uma mutação como essa", explicou Brian.

Segundo o especialista, apesar de ter duas cabeças, a cobra possui sistema biológico único, com órgãos individuais. Por isso, os dois ratos vão ser digeridos pela mesma estrutura.

- Com informações de UOL.