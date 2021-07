Reprodução Frio intenso vira meme nas redes sociais

O frio não está para brincadeira . Mas, além de casacos e chocolate quente, os brasileiros estão combatendo as baixas temperaturas que chegaram com tudo esta semana em diversas cidades do Sul e Sudeste do país com memes, tiradas inteligentes e piadas nas redes sociais. Além dos termômetros gélidos, a massa de ar registrou neve e chuva congelada em algumas cides, notadamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Todo esse frio é resultado da terceira massa gelada vinda dos mares subantárticos até o Brasil neste inverno. De acordo com meteorologistas, há chances de as temperaturas chegarem a marcas próximas a zero em lugares onde isso nunca foi registrado ou é muito raro.

Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, chegou a -8,6ºC às 4h desta quinta-feira, a menor temperatura do país no ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na web, teve gente lembrando do desenho infantil Frozen, outros reclamando ranzinamente (e certamente batendo os dentes) da temperatura e pessoas batendo na tecla da preguiça que esse tempo gelado traz.

Confira aqui alguns dos memes sobre o frio que estão circulando nas redes sociais:

