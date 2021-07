Reprodução Senador Styvenson foi acionado no Conselho de Ética pela deputada Joice Hasselmann

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) acionou, nesta quinta-feira (29), o Conselho de Ética do Senado contra Styvenson Valentim (Podemos-RN) por quebra de decoro parlamentar . As informações são do jornalista Lauro Jardim.

Após Joice ter revelado suas fraturas e lesões faciais, Styvenson ironizou a situação da parlamentar em uma live e insinuou que seu acidente teria sido causado por traição ou uso de drogas.

"Aquilo ali, das duas uma. Ou duas de quinhentos (Styvenson leva as mãos à cabeça, fazendo chifres) ou uma carreira muito grande (inspira, como se cheirasse cocaína). Aí ficou doida e pronto… saiu batendo em casa", declarou o senador.

Em sua representação, Joice alega que "tal conduta revela-se no mínimo grave e flagrantemente incompatível com a ética e o decoro exigidos pela Constituição Federal e normas internas desta Casa Legislativa, eis que as agressões verbais não se limitaram apenas a emissão de opinião, mas sim em flagrante ofensa à honra da parlamentar vítima de violência física".

A representação da deputada alega que a imunidade material, que é assegurada aos parlamentares federais, não pode ser confundida como um "cheque em branco" para prática de crimes.

"É inconcebível que em pleno século XXI um senador da República, no exercício da atividade parlamentar, em meio virtual, com a utilização de suas redes sociais dissemine conteúdo ofensivo, ensejadores de danos irreparáveis à honra e dignidade da denunciante", completa Hasselmann em ofício ao Conselho de Ética.





Em uma semana, Styvenson foi acionado no Conselho de Ética em duas oportunidades. Além da representação de Joice Hasselmann, a deputada Natália Bonavides (PT-RN) também o acusa de quebra de decoro. Em sua fundamentação, a petista alega que o senador relativiza a violência contra as mulheres ao comentar um ação policial em um vídeo divulgado nas suas redes sociais.