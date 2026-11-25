O Exército dos Estados Unidos realizou nesta quarta-feira (25) uma explosão controlada de aproximadamente 4,3 toneladas de azida de chumbo, uma substância química altamente explosiva e tóxica.
A operação aconteceu em uma instalação militar em Middletown, no estado de Iowa, e teve como objetivo eliminar um material que estava armazenado havia décadas e apresentava risco de explodir a qualquer momento.
A decisão foi tomada depois que uma inspeção encontrou sinais de deterioração da substância. Com o passar do tempo, o composto se tornou mais instável, aumentando o risco de uma explosão acidental. Diante da situação, os militares concluíram que provocar uma detonação controlada seria mais seguro do que tentar transportar ou retirar o material dos depósitos.
O problema foi descoberto em 11 de março, durante uma inspeção de rotina na unidade Iowa Army Ammunition Plant. Os responsáveis identificaram que a azida de chumbo, guardada em depósitos subterrâneos, havia começado a formar cristais. O fenômeno indicava que o composto estava passando por alterações que poderiam torná-lo ainda mais perigoso.
A azida de chumbo é usada na fabricação de detonadores. Por ser extremamente sensível, pode reagir até mesmo a pequenos impactos, atritos ou movimentos. Com os sinais de deterioração e a chegada das temperaturas mais baixas, aumentou a preocupação com a possibilidade de uma detonação inesperada.
Antes de escolher a explosão controlada, as autoridades avaliaram diferentes maneiras de eliminar o material. Entre as possibilidades estavam tratamentos químicos, aquecimento e transferência para outro local.
As alternativas, porém, foram consideradas arriscadas. Para aplicar os tratamentos ou transportar a substância, seria necessário abrir os recipientes ou movimentá-los, o que poderia provocar uma explosão acidental.
Deixar o material armazenado também não era uma solução segura, já que o processo de deterioração poderia continuar. Por isso, os militares consideraram que provocar uma explosão em condições controladas oferecia menos riscos do que esperar por uma possível detonação espontânea.
Moradores precisaram deixar suas casas
Na terça-feira (24), a FEMA começou a organizar a retirada temporária dos moradores que viviam nas regiões consideradas de maior risco.
A área de evacuação abrangia uma faixa de aproximadamente oito quilômetros a partir da instalação militar, na direção sudoeste. A delimitação foi feita com base em cálculos utilizados pelas autoridades para estimar até onde os resíduos da explosão poderiam chegar.
O governo ofereceu transporte, hospedagem temporária, alimentação, água e outros itens básicos às pessoas que precisaram deixar suas casas. Inicialmente, a previsão era manter a assistência até sexta-feira (27), com possibilidade de ampliar o prazo em algumas situações.
Quem morava fora da área de evacuação recebeu orientações para ficar dentro de casa, manter portas e janelas fechadas e evitar a entrada de ar externo por ventiladores e sistemas de exaustão.
As medidas foram adotadas porque a explosão poderia liberar partículas de chumbo no ambiente. Quando a azida de chumbo é detonada, o composto se transforma em chumbo metálico, que pode se espalhar pelo ar e atingir o solo e outras superfícies.
Preocupação com contaminação por chumbo
Apesar de a detonação ter sido planejada para reduzir os riscos de um acidente, a liberação de chumbo no ambiente também representa uma preocupação para as autoridades e os especialistas.
Em entrevista à Universidade de Vermont, o geoquímico Nico Perdrial explicou que a distância percorrida pelas partículas depende de fatores como as condições climáticas, a forma como a explosão acontece e o tamanho dos fragmentos liberados.
As partículas maiores costumam cair nas proximidades do local da detonação. Já as menores podem ficar suspensas no ar por mais tempo e alcançar regiões mais distantes.
O especialista também destacou que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos não considera segura nenhuma quantidade de exposição ao chumbo. Segundo ele, a preocupação é que a explosão aumente a presença do metal no ambiente e, consequentemente, o risco de contato das pessoas com a substância ao longo do tempo.
As crianças exigem atenção especial porque a exposição ao chumbo pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro. Quando as partículas se depositam em parques, pátios de escolas e brinquedos, por exemplo, elas também podem ser ingeridas pelas crianças ao levar as mãos ou objetos contaminados à boca.