Reprodução/U.S. Army Azida de chumbo apresentava risco de explodir a qualquer momento

O Exército dos Estados Unidos realizou nesta quarta-feira (25) uma explosão controlada de aproximadamente 4,3 toneladas de azida de chumbo, uma substância química altamente explosiva e tóxica.

A operação aconteceu em uma instalação militar em Middletown, no estado de Iowa, e teve como objetivo eliminar um material que estava armazenado havia décadas e apresentava risco de explodir a qualquer momento.

A decisão foi tomada depois que uma inspeção encontrou sinais de deterioração da substância. Com o passar do tempo, o composto se tornou mais instável, aumentando o risco de uma explosão acidental. Diante da situação, os militares concluíram que provocar uma detonação controlada seria mais seguro do que tentar transportar ou retirar o material dos depósitos.

O problema foi descoberto em 11 de março, durante uma inspeção de rotina na unidade Iowa Army Ammunition Plant. Os responsáveis identificaram que a azida de chumbo, guardada em depósitos subterrâneos, havia começado a formar cristais. O fenômeno indicava que o composto estava passando por alterações que poderiam torná-lo ainda mais perigoso.

A azida de chumbo é usada na fabricação de detonadores. Por ser extremamente sensível, pode reagir até mesmo a pequenos impactos, atritos ou movimentos. Com os sinais de deterioração e a chegada das temperaturas mais baixas, aumentou a preocupação com a possibilidade de uma detonação inesperada.

Reprodução/U. S. Army Inspeção encontrou sinais de deterioração da substância, aumentando o risco de uma explosão acidental





Antes de escolher a explosão controlada, as autoridades avaliaram diferentes maneiras de eliminar o material. Entre as possibilidades estavam tratamentos químicos, aquecimento e transferência para outro local.

As alternativas, porém, foram consideradas arriscadas. Para aplicar os tratamentos ou transportar a substância, seria necessário abrir os recipientes ou movimentá-los, o que poderia provocar uma explosão acidental.

Deixar o material armazenado também não era uma solução segura, já que o processo de deterioração poderia continuar. Por isso, os militares consideraram que provocar uma explosão em condições controladas oferecia menos riscos do que esperar por uma possível detonação espontânea.

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Moradores precisaram deixar suas casas

Na terça-feira (24), a FEMA começou a organizar a retirada temporária dos moradores que viviam nas regiões consideradas de maior risco.

A área de evacuação abrangia uma faixa de aproximadamente oito quilômetros a partir da instalação militar, na direção sudoeste. A delimitação foi feita com base em cálculos utilizados pelas autoridades para estimar até onde os resíduos da explosão poderiam chegar.

O governo ofereceu transporte, hospedagem temporária, alimentação, água e outros itens básicos às pessoas que precisaram deixar suas casas. Inicialmente, a previsão era manter a assistência até sexta-feira (27), com possibilidade de ampliar o prazo em algumas situações.

Quem morava fora da área de evacuação recebeu orientações para ficar dentro de casa, manter portas e janelas fechadas e evitar a entrada de ar externo por ventiladores e sistemas de exaustão.

As medidas foram adotadas porque a explosão poderia liberar partículas de chumbo no ambiente. Quando a azida de chumbo é detonada, o composto se transforma em chumbo metálico, que pode se espalhar pelo ar e atingir o solo e outras superfícies.







Preocupação com contaminação por chumbo

Apesar de a detonação ter sido planejada para reduzir os riscos de um acidente, a liberação de chumbo no ambiente também representa uma preocupação para as autoridades e os especialistas.

Em entrevista à Universidade de Vermont, o geoquímico Nico Perdrial explicou que a distância percorrida pelas partículas depende de fatores como as condições climáticas, a forma como a explosão acontece e o tamanho dos fragmentos liberados.

As partículas maiores costumam cair nas proximidades do local da detonação. Já as menores podem ficar suspensas no ar por mais tempo e alcançar regiões mais distantes.

O especialista também destacou que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos não considera segura nenhuma quantidade de exposição ao chumbo. Segundo ele, a preocupação é que a explosão aumente a presença do metal no ambiente e, consequentemente, o risco de contato das pessoas com a substância ao longo do tempo.

As crianças exigem atenção especial porque a exposição ao chumbo pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro. Quando as partículas se depositam em parques, pátios de escolas e brinquedos, por exemplo, elas também podem ser ingeridas pelas crianças ao levar as mãos ou objetos contaminados à boca.