CCTV Cozinha da escola

Mais de 200 crianças foram diagnosticadas com níveis elevados de chumbo no sangue após consumirem alimentos preparados no jardim de infância Heshi Peixin, localizado na cidade de Maiji, no noroeste da China. As informações são da Sky News.

De acordo com autoridades locais, funcionários da escola adicionaram pó de tinta às refeições para deixá-las mais atrativas visualmente.

Segundo o governo local, 233 das 251 crianças matriculadas apresentaram níveis acima do considerado seguro, e 201 precisaram ser hospitalizadas. Exames realizados em amostras de comida apreendidas indicaram concentração de chumbo 2.000 vezes maior que o permitido.

A polícia prendeu oito pessoas, entre elas a diretora da escola e o investidor responsável pelo financiamento da unidade.

O caso gerou desconfiança entre moradores, que passaram a questionar os resultados de exames feitos em hospitais locais — que mostraram índices mais baixos de contaminação do que os apontados por exames em grandes centros médicos. Muitas famílias decidiram levar as crianças para atendimento em Xi’an, cidade a cerca de quatro horas de distância.

Moradores ouvidos por veículos de imprensa locais relataram preocupação com a segurança escolar e criticaram a forma como as autoridades lidaram com o caso. “Agora, todos querem saber primeiro se a escola é segura”, disse uma mãe.

A contaminação por chumbo em níveis tão elevados pode causar danos ao sistema nervoso central e comprometer o desenvolvimento das crianças.

Histórico

A China é marcada por escândalos envolvendo segurança alimentar, como o do leite contaminado com melamina em 2008, que causou mortes e deixou centenas de milhares de crianças doentes.

Nesse caso, quase 53 mil crianças chinesas ficaram doentes por terem consumido leite em pó contaminado com a substância química melamina, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde da China.



A maior parte das vítimas tinha menos de dois anos de idade, e pelo menos 104 das que estão hospitalizadas se encontram em condições graves.