Redação DW Autoridades líbias dizem que a explosão ocorreu a bordo de um navio russo que fazia escala para reabastecimento em Benghazi.

Uma explosão atingiu na madrugada deste domingo (22/11) um navio russo atracado em uma base naval de Benghazi, no leste da Líbia. Segundo as autoridades locais, há indícios de que a embarcação tenha sido alvo de um ataque com drones. Foram registrados feridos, mas não houve mortes.

"As investigações preliminares indicam que a explosão ocorreu a bordo de um navio russo atracado no porto", informou em comunicado a administração que controla o leste da Líbia, rival do governo reconhecido internacionalmente em Trípoli. "Suspeita-se que o navio tenha sido atacado por drones."

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque até o momento.

De acordo com o governo do leste líbio, a embarcação fazia escala em Benghazi para reabastecimento e reposição de suprimentos antes de retornar à Rússia. A parada ocorreu no âmbito de um acordo de cooperação entre Moscou e a administração da região.

Guerra avança fronteiras

O episódio reforça os receios de que a guerra entre Rússia e Ucrânia esteja ampliando seu alcance para além dos campos de batalha e afetando rotas marítimas e infraestruturas em outros países da região.

Em março, um navio-tanque russo foi atacado no Mediterrâneo, próximo às águas de Malta. À época, autoridades líbias avaliaram que a ação poderia ter sido realizada por um drone naval.

No sábado, um drone atingiu um cargueiro russo no leste do Mar Báltico, próximo às águas da Finlândia. Segundo a guarda de fronteira finlandesa, a ação foi realizada pela Ucrânia.

Autoridades condenam violação de soberania

Inicialmente, circularam relatos de que a explosão teria ocorrido em um depósito de munições de uma base naval. As autoridades do leste da Líbia, contudo, afirmaram posteriormente que o incidente aconteceu a bordo do navio russo.

Desde a revolta de 2011 que derrubou o ditador Muammar Gaddafi, a Líbia permanece dividida entre o governo em Trípoli, liderado pelo primeiro-ministro Abdulhamid Dbeibah, e uma administração rival no leste apoiada pelo comandante militar Khalifa Haftar.

A administração local informou que as instalações do porto e da base naval de Benghazi, incluindo os armazéns, permanecem seguras. Segundo o governo regional, as operações serão retomadas normalmente após o controle do incêndio e a conclusão dos trabalhos de segurança no local.

As autoridades condenaram o suposto ataque, classificando-o como uma violação da soberania líbia e uma ameaça à segurança marítima. Também anunciaram a abertura de uma investigação conjunta com a Rússia e afirmaram que pretendem adotar medidas diplomáticas e legais contra os responsáveis.

Em nota, a administração do leste ressaltou que a Líbia "não é parte da guerra entre Rússia e Ucrânia" nem de outros conflitos armados fora de suas fronteiras. O governo acrescentou que não permitirá que "portos, território ou águas territoriais líbias sejam transformados em palco para acertos de contas ou para a exportação de conflitos internacionais".

O governo rival sediado em Trípoli, reconhecido pela ONU, declarou estar preocupado com os riscos associados ao uso de portos e instalações civis em atividades relacionadas a conflitos externos.