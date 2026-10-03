Uma explosão em um bueiro na altura do número 52 da Avenida Paulista, na Bela Vista, em São Paulo, deixou três pessoas feridas na manhã deste sábado (03).
Duas mulheres e um homem sofreram queimaduras e foram levados conscientes para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. As vítimas tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus.
O chamado para o Corpo de Bombeiros foi feito por volta das 11h23 e o atendimento contou com três viaturas do Corpo de Bombeiros.
As autoridades não informaram até o momento o que provocou a explosão.
Lula e Haddad fazem ato na Paulista
Mais cedo, às 10h, o candidato à reeleição, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez um ato na região da Avenida Paulista,
A concentração aconteceu às 10h, na Avenida Paulista, na esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo, a cerca de 1,8 quilômetro do local da explosão. No entanto, a Polícia Militar informou que o incidente não tem relação com a manifestação política.
A ocorrência, que segue em atendimento, não tem relação com o ato político e foi registrada em ponto distante da concentração de manifestantes. Nota da Polícia Militar ao iG.
O percurso da manifestação terminou na Praça Roosevelt.
O ato teve a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).