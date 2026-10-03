Reprodução/X Atendimento contou com três viaturas do Corpo de Bombeiros

Uma explosão em um bueiro na altura do número 52 da Avenida Paulista, na Bela Vista, em São Paulo, deixou três pessoas feridas na manhã deste sábado (03).

Duas mulheres e um homem sofreram queimaduras e foram levados conscientes para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. As vítimas tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus.

O chamado para o Corpo de Bombeiros foi feito por volta das 11h23 e o atendimento contou com três viaturas do Corpo de Bombeiros.

As autoridades não informaram até o momento o que provocou a explosão.

Lula e Haddad fazem ato na Paulista

Mais cedo, às 10h, o candidato à reeleição, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez um ato na região da Avenida Paulista,

A concentração aconteceu às 10h, na Avenida Paulista, na esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo, a cerca de 1,8 quilômetro do local da explosão. No entanto, a Polícia Militar informou que o incidente não tem relação com a manifestação política.

A ocorrência, que segue em atendimento, não tem relação com o ato político e foi registrada em ponto distante da concentração de manifestantes. Nota da Polícia Militar ao iG.





O percurso da manifestação terminou na Praça Roosevelt.





O ato teve a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).