Reprodução/Vatican News PT/Redes Sociais Papa Leão XIV

O papa Leão XIV, de 71 anos, não vai precisar de tratamentos adicionais contra o câncer de pulmão diagnosticado na semana passada, segundo informação divulgada pelo o Vaticano nesta quarta-feira (21).

Segundo a nota, exames histológicos e análise de análises de biologia molecular no material coletado na cirurgia realizada na última terça-feira (13) mostraram o adenocarcinoma pulmonar estava localizado e que o procedimento foi suficiente para remover o tumor.

O comunicado afirma que o pontífice segue se recuperando, sem "necessidade de terapia adicional".

Mais cedo, Leão XIV passeou de papamóvel, acenou para os devotos e foi ovacionado pelo público, que celebrou sua volta. Hoje também foi realizada a primeira audiência semanal no Vaticano após a cirurgia da semana passada.

"A primeira coisa que quero dizer a vocês é obrigado pelo apoio e pelas orações", disse.

O pontífice prometeu retomar gradualmente suas funções à frente da Igreja Católica.

A cirurgia

Leão XIV teve o lobo inferior do pulmão direito removido em uma operação na semana passada, quando o Vaticano divulgou que ele tinha um adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão.





O diagnóstico atingiu o papa pouco mais de um ano após ele assumir o cargo e levantou questionamentos sobre os rumos de seu pontificado.

Entre 6 e 17 de novembro, a agenda internacional de Leão XIV inclui O papa tem uma viagem prevista ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, mas o Vaticano ainda não confirmou se a programação será mantida.