Divulgação/UFMG UFMG

De acordo com o Ranking de Universitário da Folha (RUF), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a melhor universidade federal do Brasil. No ranking geral, a instituição de ensino ficou classificada em terceiro lugar, atrás somente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em segundo, e da Universidade de São Paulo (USP), classificada em primeiro lugar.

O marco da liderança entre as universidades federais do país foi conquistado pela primeira vez. A UFMG avançou na classificação consideravelmente, sendo que em 2024 estava em quinto lugar. Essa evolução foi destacada pelo Escritório de Governança e Dados Institucionais (EGDI).



Ranking Universitário



O Ranking Universitário Folha (RUF) é uma classificação elaborada pelo grupo Folha de São Paulo. Por meio do levantamento de dados nacionais e internacionais, e pesquisa de opinião sobre todas as universidades públicas e privadas do país, o grupo classifica as instituições em cinco indicadores separadamente e atribui uma nota final.

Em 2026, a análise considerou cinco indicadores: ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização. A nota final poderia ser de 0 a 100.



Pódio das universidades



Em primeiro lugar da classificação geral e com nota final 99,10, a USP se destacou nos indicadores de ensino, pesquisa e mercado, em primeiro lugar nas três categorias. Internacionalização foi um indicador que ficou em segundo lugar, enquanto inovação ficou em quarto lugar.



A Unicamp ocupa o segundo lugar no ranking geral, com nota final 97,69. Inovação foi seu indicador de destaque. Em seguida, pesquisa e ensino, classificados em segundo lugar. Internacionalização ficou em quarto lugar e mercado, em décimo quinto.



Em terceiro lugar na classificação geral, alcançando posição histórica, a UFMG obteve nota 97,22. Mercado e ensino foram os indicadores mais destacados, em segundo e terceiro lugar respectivamente. Pesquisa e inovação logo em seguida, em quarto e quinto lugar cada um. Em décimo sétimo, o indicador de internacionalização foi classificado pela pesquisa.



