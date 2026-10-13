Vatican news Papa Leão XIV

O Vaticano divulgou comunicado em suas redes sociais, por volta das 15 horas, informando que o Papa Leão XIV, de 71 anos, se recupera bem da cirurgia para retirada de um nódulo em seu pulmão, realizada na tarde desta terça-feira (13).

De acordo com a postagem, a operação foi concluída com sucesso, dentro do prazo e da forma prevista. O Vaticano prossegue a nota dizendo que o “Santo Padre já se encontra em seu quarto”.

O boletim médico com mais informações sobre saúde do Papa Leão XIV ainda está sendo aguardado.

A cirurgia estava prevista para iniciar às 11h, no horário de Brasília, porém o pontífice chegou ao hospital Gemelli, em Roma, cerca de 1h após o horário inicialmente previsto.

Estágio muito inicial

O Papa Leão 14 anunciou o domingo (11), durante a oração dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano, que seria submetido a uma cirurgia nos próximos dias para remover um nódulo localizado em seu pulmão, detectado em "um estágio muito inicial", durante exames recentes.

"Agradeço pela proximidade espiritual de vocês e confio-me às suas orações", disse o papa, no Vaticano. Não foram divulgados mais detalhes sobre seu estado geral de saúde.

Um nódulo pulmonar é uma massa densa encontrada no pulmão. A maioria dos nódulos detectados em exames de rotina e sem estar associados a sintomas costuma ser benigna, segundo pesquisas.

Desde a eleição de Leão XIV, no ano passado, como sucessor do Papa Francisco, falecido em abril, nenhum problema de saúde foi discutido publicamente. O papa mantém a forma jogando tênis, nadando e se exercitando regularmente, segundo relatos.

O norte-americano Robert Francis Prevost é um dos pontífices mais jovens da história da Igreja Católica.