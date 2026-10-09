Divulgação/Departamento de Conservação da Nova Zelândia Espécie gigante de gafanhoto beirou a extinção mas programa de 15 anos conseguiu melhorar condição de preservação

Um inseto que pode chegar a dimensões equivalentes a um rato e é considerado o mais pesado do mundo esteve à beira da extinção na Nova Zelândia. O wētāpunga teve uma melhora no estado de preservação da espécie após 15 anos de um programa de conservação em cativeiro que conseguiu criar e soltar 11 mil insetos de volta à natureza, em áreas protegidas do país.

O resultado foi obtido por meio de uma pesquisa, divulgada pelo departamento de Conservação da Nova Zelândia. Conforme as informações, classificação da espécie passou de “ameaçada em nível nacional” para “ameaçada em nível nacional, com população em crescimento”.

Ou seja, o animal segue sob pressão, mas os trabalhos resultaram em sinais concretos de recuperação.





Gigante de poucos centímetros

Apesar da característica principal do wētāpunga (Deinacrida heteracantha) ser o tamanho enorme que tem para um inseto, uma fêmea da espécie tem cerca de 10 centímetros e pesa até 35 gramas. As pernas chegam a 20 centímetros de envergadura.

Nativo da Nova Zelândia, a espécie tem parentesco com gafanhotos e grilos, em um subgrupo de “wetas”gigantes. Ele é inofensivo para seres humanos, tem hábitos noturnos e costuma se esconder em vegetações, já que suas cores ornam com madeira.

De acordo com o Departamento de Conservação neozelandês, a destruição de florestas e a chegada de predadores, como ratos e arminhos, contribuíram para o desaparecimento das populações em praticamente toda a sua distribuição original, sobretudo na década de 1990.

A sobrevivência se restringiu à Little Barrier Island, uma ilha protegida próxima a Auckland, maior cidade da ilha do Norte do país. A situação era grave demais para que profissionais tentassem reintroduzir os gafanhotos de volta a outras regiões do país.

Com isso, a alternativa foi a recriação em cativeiro, até que estivessem aptos para retornar à natureza, desde que a população alcançasse número suficiente para isso.

As operações começaram em 2012 e, segundo o departamento de Conservação da Nova Zelândia o programa viabilizou 45 operações de transferência dos 11 mil wētāpungas a dez novos locais na natureza.

Curiosidades sobre o wētāpunga

O Departamento de Conservação da Nova Zelândia divulgou a seguinte lista de aspectos únicos da espécie, que classificou como “fatos incríveis”. Leia abaixo: