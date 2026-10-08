Construção tem previsão de conclusão para agosto de 2028
Reprodução/Jeddah Economic Company/Thronton Tomasetti
Construção tem previsão de conclusão para agosto de 2028

A Torre de Jeddah, na Arábia Saudita, ultrapassou a marca de 474 metros de altura e se tornou o maior edifício residencial do mundo. Ainda em construção, deixou o Central Park Tower, em Nova Iorque, Estados Unidos, para trás por cerca de 2 metros.

A obra chegou ao 118º nível e é projetada para ter mais de 1.000 metros, com 157 andares, segundo a Newsroom. Ou seja, o prédio ainda tem cerca de metade do tamanho previsto. O projeto é ambicioso e também pretende atingir o recorde de maior edifício do mundo em geral.

Atualmente, o Burj Khalifa, com 828 metros, é a construção mais alta do mundo, com a diferença de que ela não é exclusivamente residencial. A previsão de conclusão é para agosto de 2028 e ao longo do tempo a obra deve bater novos recordes.


Uso misto e celeridade da obra

Conforme Thornton Tomasetti, engenheira responsável por documentar os avanços da Torre de Jeddah, a construção terá uso misto, entre hotéis, apartamentos, escritórios e comércio. Um mirante deverá ser construído no topo da construção, por volta do 160º andar.

A construção da estrutura havia sido interrompida, mas foi retomada com um ritmo acelerado. Segundo as divulgações, em abril de 2026 estava com 100 andares, enquanto em junho ganhou mais quatro andares.

O próximo grande marco é superar os 508 metros de altura do Taipei 101, de Taiwan. O projeto prevê 170 metros a mais do que Burj Khalifa. A torre foi projetada por Adrian Smith e Gordon Gill, sendo que Smith também projetou o Burj Khalifa.

Comparação com outros gigantes da arquitetura

Restam apenas dois arranha-céus para a Torre de Jaddah superar em direção aos 1.000 metros de altura projetados e à marca de maior edifício do mundo. O gráfico abaixo explica quais os maiores prédios conhecidos e quando foram construídos:

Os edifícios mais altos do mundo, de 1890 a 2010
Altura em metros. Passe o mouse sobre a barra para ver nome e local.
0200400600800metrosWorld Building Nova York, EUA · 1890 94,2 m (309 pés)World BuildingMasonic Temple Chicago, EUA · 1892 92,0 m (302 pés)Masonic TempleManhattan Life Insurance Building Nova York, EUA · 1894 106,1 m (348 pés)Manhattan LifeSt. Paul Building Nova York, EUA · 1898 96,0 m (315 pés)St. Paul BuildingPark Row (Ivins Syndicate) Building Nova York, EUA · 1899 117,7 m (386 pés)Park Row BuildingSinger Building Nova York, EUA · 1908 186,5 m (612 pés)Singer BuildingMetropolitan Life Tower Nova York, EUA · 1909 213,4 m (700 pés)MetLife TowerWoolworth Building Nova York, EUA · 1913 241,4 m (792 pés)Woolworth Building40 Wall Street Nova York, EUA · 1930 282,5 m (927 pés)40 Wall StreetChrysler Building Nova York, EUA · 1930 318,8 m (1.046 pés)Chrysler BuildingEmpire State Building Nova York, EUA · 1931 381,0 m (1.250 pés)Empire StateWorld Trade Center (Torres Gêmeas) Nova York, EUA · 1973 417,0 m (1.368 pés)World Trade CenterSears Tower (Willis Tower) Chicago, EUA · 1974 443,2 m (1.454 pés)Willis TowerPetronas Towers Kuala Lumpur, Malásia · 1998 452,0 m (1.483 pés)Petronas TowersTaipei 101 Taipé, Taiwan · 2004 509,3 m (1.671 pés)Taipei 101Burj Khalifa (Burj Dubai) Dubai, Emirados Árabes · 2010 829,7 m (2.722 pés)Burj Khalifa
Fonte: The Skyscraper Museum. Construído com auxílio de IA.


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