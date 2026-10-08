A Torre de Jeddah, na Arábia Saudita, ultrapassou a marca de 474 metros de altura e se tornou o maior edifício residencial do mundo. Ainda em construção, deixou o Central Park Tower, em Nova Iorque, Estados Unidos, para trás por cerca de 2 metros.A obra chegou ao 118º nível e é projetada para ter mais de 1.000 metros, com 157 andares, segundo a Newsroom. Ou seja, o prédio ainda tem cerca de metade do tamanho previsto. O projeto é ambicioso e também pretende atingir o recorde de maior edifício do mundo em geral.Atualmente, o Burj Khalifa, com 828 metros, é a construção mais alta do mundo, com a diferença de que ela não é exclusivamente residencial. A previsão de conclusão é para agosto de 2028 e ao longo do tempo a obra deve bater novos recordes.
Uso misto e celeridade da obra
Conforme Thornton Tomasetti, engenheira responsável por documentar os avanços da Torre de Jeddah, a construção terá uso misto, entre hotéis, apartamentos, escritórios e comércio. Um mirante deverá ser construído no topo da construção, por volta do 160º andar.
A construção da estrutura havia sido interrompida, mas foi retomada com um ritmo acelerado. Segundo as divulgações, em abril de 2026 estava com 100 andares, enquanto em junho ganhou mais quatro andares.
O próximo grande marco é superar os 508 metros de altura do Taipei 101, de Taiwan. O projeto prevê 170 metros a mais do que Burj Khalifa. A torre foi projetada por Adrian Smith e Gordon Gill, sendo que Smith também projetou o Burj Khalifa.
Comparação com outros gigantes da arquitetura
Restam apenas dois arranha-céus para a Torre de Jaddah superar em direção aos 1.000 metros de altura projetados e à marca de maior edifício do mundo. O gráfico abaixo explica quais os maiores prédios conhecidos e quando foram construídos: