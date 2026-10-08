Incêndio atinge prédio da UFPE pela 3ª vez em uma semana

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, na noite desta quarta-feira (07). O fogo começou por volta das 20h e mobilizou cinco viaturas do Corpo de Bombeiros. Até a última atualização, não havia registro de feridos.
As chamas atingiram o edifício onde funciona a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), na Cidade Universitária, Zona Oeste da capital pernambucana. Vídeos feitos no local mostram o fogo espalhado por diferentes pontos da estrutura e uma grande coluna de fumaça.
O prédio abrigava materiais e pesquisas desenvolvidas na universidade. Segundo o Jornal do Commercio, havia estudos relacionados a câncer, obesidade, Covid-19, TDAH e autismo, além de trabalhos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A extensão das perdas ainda será avaliada.
A causa do fogo não havia sido informada até o fechamento desta reportagem.
Terceiro caso em poucos dias
Este é o terceiro incêndio registrado na UFPE em cerca de uma semana.
No dia 30 de setembro, as chamas atingiram um laboratório do Departamento de Física. Ninguém ficou ferido. A suspeita inicial era de que o fogo tivesse começado em uma câmara de alta temperatura usada para aquecer substâncias.
Outro caso ocorreu no Centro de Biociências, no domingo. O fogo atingiu o Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal e também não deixou vítimas.
Até agora, não há informação oficial que relacione as três ocorrências.
As equipes ainda avaliavam os danos provocados pelo incêndio desta quarta. A área deverá passar por perícia para que a origem das chamas seja esclarecida.