Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O Fies é um programa de financiamento estudantil do Governo Federal

O edital publicado pelo Ministério da Educação (MEC) orienta as instituições de ensino superior do país a formalizarem a adesão ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) até hoje, 7 de outubro.



Todos os procedimentos devem acontecer pelo sistema eletrônico do Fies, o Sisfies. Além da formalização de vagas, turnos e locais de disponibilidade, as instituições deverão apresentar os valores das semestralidades escolares de cada um dos períodos. As mantenedoras deverão oferecer pelo menos seis vagas por curso, turno e local.

Para os estudantes, as inscrições às vagas remanescentes estarão disponíveis entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro.

O Fies



O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Governo Federal que cobre as mensalidades de estudantes em instituições de ensino superior privadas, permitindo que o estudante pague o valor financiado após a conclusão do curso.

Quem pode se inscrever

Candidatos que fizeram o Enem a partir de 2010 podem se inscrever, contanto que o resultado das duas provas tenham média acima de 450 pontos e a redação tenha nota acima de 0. Outro pré-requisito é comprovar renda familiar per capita menor ou igual a três salários mínimos e ter condições de atingir a frequência mínima na instituição que escolher.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Acesso Único.

Nova etapa no processo

As vagas remanescentes são destinadas à contratação do financiamento exclusivamente no segundo semestre de 2026. Por isso, uma nova etapa para aprovação da contratação foi instaurada.



Agora, cada instituição será responsável por avaliar a viabilidade do candidato de cumprir a frequência mínima exigida no curso, turno e instituição que se inscrever. Essa nova etapa servirá para garantir que os pré-selecionados tenham condições de acompanhar as atividades do curso e concluir os semestres, evitando o prejuízo financeiro ao estudante.

Fies Social

50% das vagas remanescentes ofertadas serão destinadas aos candidatos que comprovarem renda per capita de até meio salário mínimo e esteja registrado no Cadastro Único para Programas Sociais (Cad Único).







