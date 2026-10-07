Archivo General de Simancas/Spanish Ministry of Culture via Wikimedia Commons Encontrar as novas terras estava associado a uma futura campanha de conquista de Jerusalém nas anotações do navegador

As anotações do próprio Cristóvão Colombo ajudam a entender a relação próxima entre a religião e o projeto de conquista para expansão espanhola nas Américas. Apesar de parecerem distantes em um primeiro momento, anotações do navegador interpretavam as viagens como cumprimento de profecias bíblicas, rumo a um objetivo maior: a reconquista de Jerusalém .

Conforme análise do historiador Peter C. Mancall ao The Conversation, cartas, relatos de viagens e anotações associavam a disseminação do cristianismo à conquista de territórios e busca por riqueza desde a primeira viagem, em 1492.

A relação já estava presente desde antes da chegada de Colombo às Américas. Segundo Mancall, o contexto recente das Cruzadas e da reconquista da Península Ibérica geraram uma visão em que o cristianismo seria central para conquista de novos territórios.

Foi quando Colombo apresentou a ideia das viagens expansionistas ao reinado. Conforme Mancall, encontrar as novas terras estava associado a uma futura campanha de conquista de Jerusalém nas anotações do navegador.

Ou seja, seria necessário a exploração e riqueza para um segundo passo religioso maior em seguida. A cidade, sob domínio muçulmano à época, seria o maior objetivo possível para Colombo, em uma campanha de recuperação da cidade sagrada cristã.





Os livros do navegador associavam a longa caminhada de conquista da Ásia (acidentalmente, chegou às Américas, mas nunca soube disso) ao cumprimento de profecias bíblicas.

Mancall aponta que os escritos foram reunidos no chamado “Livro das Profecias”, em que Colombo comparava as vivências bíblicas que poderiam estar previstas em textos sagrados.