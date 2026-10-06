FOTO: Arquivo Pessoal Professora foi recebida com flores, cartas e um corredor de aplausos

Na última sexta-feira (02), Lenisce Magalhães foi surpreendida pela diretoria, alunos e família no intervalo das aulas de seu último dia de trabalho como professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Manoel Rodrigues, no Jardim Guanabara, em Fortaleza.

Lenisce está se aposentando após 31 anos de atuação na profissão e iniciou sua carreira após concluir a graduação em Letras pela Universidade Federal do Ceará. Começou trabalhando como professora temporária no Governo do Estado. Em seguida, ela foi aprovada no concurso da Prefeitura de Fortaleza e alocada na mesma instituição em que foi homenageada, onde cumpriu 25 dos 31 anos de ofício.



Memórias de carreira



A professora lembrou de momentos importantes de sua carreira, em que encontrou ex-alunos formados, aprovados no Instituto Federal de Educação (IFCE). “São muitos momentos marcantes – desde receber lembrancinhas e cartinhas, até você ver eles passando no IFCE, quando presencia aquele sucesso…”, relembra ela ao jornal Diário do Nordeste.



Feliz e grata por concluir a carreira, ela dá os créditos aos professores da escola, que ajudaram tantos alunos que viveram em condições precárias a mudarem a própria história. “Acho que a gente faz a diferença”, diz Lenisce sobre os professores.



Ela também reflete sobre a importância da educação: “É a base, o alicerce. O País só se desenvolve se tiver Educação. Às vezes, existem esforços dos políticos em fazer projetos, mas ainda é pouco. A gente precisa de mais”, declara.



Novo Ciclo



Agora aposentada, Lenisce pretende se dedicar a cursos, cultivar o hobby do crochê, descansar e assistir a filmes. “Tô encarando como um novo ciclo. Vou me refazer”.



