Divulgação/Governo de SP Polícia Civil de São Paulo

Uma carga de material radioativo avaliada em R$ 30 mil foi recuperada pela Polícia Civil de São Paulo na noite da última segunda-feira (05); a carga havia sido roubada de uma van em Guarulhos, na Grande São Paulo, na quinta-feira (01).

O material foi localizado em um terreno baldio no Parque São Rafael, na Zona Leste da capital paulista, após uma busca realizada por policiais do 55º Distrito Policial (Parque São Rafael), que receberam uma denúncia anônima.

Durante as buscas, os agentes encontraram uma caixa azul que poderia guardar a carga roubada. Para confirmar, os policiais acionaram a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), que enviou um representante do órgão até o endereço.

Após análise, a empresa considerou a carga encontrada compatível com o recipiente utilizado no transporte do produto radioativo Actínio-225. O material, que estava sob custódia da polícia, foi devolvido à vítima, de 58 anos.

Por mais que o material seja radioativo, a baixa quantidade presente na carga não oferecia risco à saúde na maneira em que estava conservado. Caso a embalagem fosse violada, o contato com a substância poderia provocar exposição à radiação.

O crime

O assalto aconteceu na noite de quinta-feira (01), na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Dentre os itens roubados, estava o material radioativo Actínio-225, utilizado em tratamentos médicos, espacialmente em casos de câncer.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima foi abordada por quatro homens armados, que sinalizaram ao motorista que havia algum problema com seu veículo. Quando o homem parou para conferir, foi rendido pelo grupo.

Os criminosos o mantiveram como refém até a manhã de sexta-feira (02), quando o deixaram nas proximidades da Avenida Marechal Tito, na Zona Leste. O caso foi registrado como roubo pelo 2º DP de Guarulhos.

Antes de a carga ser encontrada, a van usada no transporte já havia sido localizada parcialmente desmontada, durante a manhã de sábado (03), em Ferraz de Vasconcelos, Região Metropolitana de São Paulo, após investigação e buscas da Divisão de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O veículo foi apreendido e periciado. A polícia segue investigando para identificar e prender os envolvidos.

