Foto: Reprodução/Flickr/Gage Skidmore Donald Trump: PF abre investigação sobre interferência dos EUA nas eleições

A Polícia Federal (PF) abriu uma apuração preliminar para investigar uma possível interferência externa nas eleições brasileiras. A informação foi confirmada neste domingo (4) pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante entrevista no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.

A representação foi enviada pela Advocacia-Geral da União (AGU) na quinta-feira (1º) e teve como base uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian. A AGU é o órgão responsável pela representação judicial e extrajudicial da União e pela defesa dos interesses do governo federal.

Segundo o jornal, recursos do governo dos Estados Unidos foram destinados a um projeto que prevê o financiamento de grupos da sociedade civil que se opõem a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o The Guardian, a iniciativa faz parte de um conjunto de 43 concessões que somam US$ 176,9 milhões do Fundo de Direitos Humanos e Democracia do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Cerca de US$ 1 milhão seria destinado a um projeto relacionado ao Brasil.

Apuração ainda é preliminar

Rodrigues afirmou que a investigação está sob responsabilidade da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Segundo ele, ainda não houve a instauração formal de um inquérito, mas já existe uma apuração em andamento.

A investigação deverá verificar se houve interferência externa no processo eleitoral brasileiro e se os recursos mencionados na reportagem estão relacionados a alguma atuação irregular.

Nunes Marques não reconhece interferência



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, declarou em coletiva neste domingo (4) que não há "nenhum indicativo" de interferência internacional nas eleições de 2026. A declaração reforça a afirmação feita pelo titular da Justiça Eleitoral no sábado (3).

"Até o momento, nós não temos nenhum indicativo concreto de interferência internacional. Muito se falava, meses atrás, inclusive no ano passado, que essas interferências poderiam vir através das plataformas", pontuou.

Marques destacou que o trabalho feito junto às plataformas virtuais foi produtivo e "afastou" eventuais problemas.

"Eu creio que o trabalho conjunto que o TSE fez com as plataformas, não só o plano de conformidade, mas uma parceria e a dedicação que elas tiveram em se conformar à legislação brasileira, afastou muitos dos problemas que eventualmente poderíamos ter. Mas, até agora, não temos nenhum indicativo de nenhuma das nossas salas e equipes dentro do tribunal de nenhum tipo de interferência estrangeira", acrescentou.

PF descarta risco contra embaixadas

Durante a entrevista, o diretor-geral da PF também afirmou que a corporação não encontrou elementos concretos que indiquem risco efetivo contra a Embaixada dos Estados Unidos ou outras representações diplomáticas em Brasília.

Na sexta-feira (2), a Embaixada dos Estados Unidos anunciou a suspensão de serviços consulares no Brasil por uma questão de segurança. A medida mobilizou as forças de segurança brasileiras.

“Não comprovamos nenhum elemento concreto que nos apontasse algum risco efetivo contra qualquer embaixada. Os elementos colhidos não indicam nada de concreto, nenhum plano que a gente tenha identificado”, afirmou o difetor-geral da PF.

A investigação sobre as ameaças às embaixadas é distinta da apuração sobre uma possível interferência externa nas eleições.



