Tânia Rêgo/Lula Marques/ Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, terá que quebrar um tabu para permanecer no cargo após terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro (PL). Desde a redemocratização, nenhum candidato que liderou a primeira etapa da disputa presidencial perdeu a eleição no segundo turno.

Veja o retrospecto

Na eleição deste domingo (4) terminou com 47,03% dos votos válidos enquantoficou atrás, com 45,16%.

A primeira disputa presidencial direta da redemocratização aconteceu em 1989. Naquele ano, Fernando Collor de Mello terminou o primeiro turno na frente do próprio Lula, com 30,47% dos votos contra 17,18%. No segundo turno, Collor confirmou a eleição com 53,03% dos votos, contra 46,97%.

Depois de duasdefinidas no primeiro turno, com Fernando Henrique Cardoso (PSDB) vencendo em 1994 e 1998, o Brasil voltou a ter umsó em 2002, quando Lula terminou a primeira etapa do pleito na liderança, com 46,44% dos votos válidos, seguido por José Serra (PSDB), com 23,19%. Na segunda votação, o petista se elegeupela primeira vez com 61,27%, contra 38,73% de Serra.

Em 2006,saiu na frente docom 48,61% dos votos válidos, enquanto o hoje seu vice, Geraldo Alckmin (PSDB), ficou com 41,64%. No segundo turno,aumentou a diferença e buscou acom 60,83%, contra 39,17%.

No ano de 2010, Dilma Rousseff (PT) disputou acontra José Serra (PSDB) e recebeu 46,91% dosno primeiro turno, contra 32,61%. A confirmação da vitória veio no segundo pleito, com 56,05% da petista contra 43,95% do tucano.

A história se repetiu em 2014, quando Dilma enfrentou Aécio Neves (PSDB) e terminou o primeiro turno com 41,59% e seu adversário com 33,55%. No segundo turno, aveio por 51,64% a 48,36%.

Em 2018, Jair Bolsonaro (então no PSL), pai detambém terminou a primeira parte das eleições na liderança, com 46,03% dos votos válidos contra Fernando Haddad (PT), em segundo com 29,28%. No segundo turno,venceu com 55,13%, contra 44,87% de Haddad, que nestaperdeu o governo de São Paulo para Tarcísio de Freitas e está sem mandato.

volta ao cenário político disputando acom Jair Bolsonaro (PL), que buscava a reeleição. O primeiro turno, fechou com 48,43% dos votos para o candidato do PT, contra 43,20% de Jair Bolsonaro (PL). No segundo, o petista foi eleito com 50,90%, enquanto Bolsonaro, até o momento o único presidente em mandato a não conquistar a sua reeleição, teve 49,10%. A diferença foi de apenas 1,8 pontos, a margem mais apertada desde a redemocratização.





Quando será o segundo turno?



Lula e Flávio terão agora 21 dias para trabalhar na campanha e tentar reverter, ou confirmar, os 1,87 ponto percentual de vantagem do bolsonarista, conquistado no primeiro turno.

A segunda e última votação que vai definir a disputa presidencial será realizada no dia 25 de outubro.