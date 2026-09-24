Chinnareddy435/Wikimedia Commons Imagem de Lord Ayyappa em Sabarimala

Uma coroa de ouro do Templo de Sabarimala, na Índia, foi considerada desaparecida durante uma conferência dos objetos guardados pelo templo. No lugar da peça original, foi encontrada uma coroa falsa, com quase metade do peso registrado nos documentos. As informações são do New Indian Express.

A coroa original pesava 445,78 gramas e tinha 55,72 gramas de ouro, além de pedras preciosas. A peça foi doada ao templo em agosto de 2012 por Vaidyanatha Swami, um devoto do estado de Tamil Nadu.

Depois de recebida, a coroa foi colocada sobre a imagem de Lord Ayyappa, uma divindade hindu. Os objetos de maior valor que chegam ao templo são registrados em um livro antes de serem levados para armazenamento.

Posteriormente, esses itens devem ser transferidos para uma sala protegida em Aranmula, onde ficam guardados. Foi durante a conferência dos objetos mantidos no templo e nesse local que surgiu a suspeita de que a coroa original havia sido substituída.

Peça encontrada pesava quase metade

A coroa achada na verificação pesava 240 gramas, metade do peso da original. A diferença de mais de 200 gramas levantou a suspeita de que o objeto encontrado não era a coroa verdadeira. A mesma verificação também identificou o desaparecimento de uma corrente de ouro na sala protegida de Aranmula.

Apesar da suspeita, o presidente do Conselho Devaswom de Travancore, K. Jayakumar afirmou que a coroa não desapareceu e que a peça verdadeira está guardada na sala protegida de Sabarimala.

A conferência dos objetos de Sabarimala e Aranmula é realizada sob a coordenação do juiz KT Sankaran, nomeado pelo Tribunal Superior para acompanhar o trabalho como representante independente da Justiça.

Templo se prepara para temporada de peregrinação

O templo de Sabarimala deve abrir para a temporada de peregrinação em 16 de novembro.

Segundo Jayakumar, alguns trabalhos ainda precisam ser concluídos antes da abertura. As obras de reforma em andamento, avaliadas em cerca de R$ 3,2 milhões, devem terminar até o fim de outubro.

Para controlar a quantidade de visitantes, será instalado um sistema que usa inteligência artificial, com apoio da polícia. Nilackal será o principal ponto de apoio aos peregrinos, enquanto a polícia definirá os locais onde as câmeras serão instaladas.

Também será preparada em Nilackal uma estrutura para receber pelo menos seis mil pessoas. Um centro de controle deverá coordenar o movimento dos visitantes e o estacionamento dos veículos.





Produção de doce sagrado será ampliada

O conselho informou ainda que atualmente produz cerca de 260 mil latas de Aravana Payasam por dia. O doce é considerado uma oferenda sagrada e é distribuído aos visitantes do templo.

A intenção é aumentar a produção em mais 100 mil latas. A nova unidade deve começar a funcionar em 31 de outubro.

Jayakumar afirmou que haverá estoque suficiente da oferenda quando o templo abrir. O planejamento prevê uma reserva de 750 mil latas antes do início da temporada de festividades.