Reprodução/ Redes Sociais Carregador explode em avião

Um carregador portátil explodiu durante um voo na última quinta-feira (17). O avião saiu de Amsterdã, na Holanda, com destino a Curaçao, no Caribe.

O voo KL735 estava a cinco horas e meia do destino quando o dispositivo eletrônico começou a emitir fumaça. Os membros da tripulação conseguiram extinguir o incêndio, mas a cabine ficou tomada pela fumaça.

Mesmo com as chamas controladas, o piloto decidiu retornar ao país de origem.





Depois de cerca de 11 horas no ar, os passageiros do voo KL735 retornaram ao aeroporto de origem e foram reacomodados em outros voos.

O dono do aparelho sofreu ferimentos leves.

Esta é a segunda vez que um voo da KLM é interrompido devido a um incidente com um carregador portátil. Em agosto de 2025, um dispositivo que estava no compartimento de bagagem de mão pegou fogo durante um voo com destino a São Paulo.