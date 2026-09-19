Reprodução Conversas extraidas do celular de Vorcaro mostram Gonet e ex-banqueiro em noite de charutos e uisque em Londres

Uma foto encontrada pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro , ex-dono do Banco Master, mostra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao lado do banqueiro durante um evento em Londres, na Inglaterra.

A imagem, obtida pela Folha de S.Paulo, foi registrada em 25 de abril de 2024, durante uma degustação de uísque no George Club, espaço privado localizado no bairro de Mayfair. Segundo pessoas com conhecimento da investigação ouvidas pelo jornal, o evento teria sido custeado por Vorcaro.

Na fotografia, Gonet aparece sentado à mesa ao lado de Vorcaro, do advogado Ciro Soares e de outras pessoas. O registro mostra os participantes com copos de uísque e charutos.

A assessoria da Procuradoria-Geral da República confirmou que a foto é verdadeira e que Gonet participou do evento. A versão apresentada pelo órgão, porém, é de que se tratava de uma ocasião com diversas autoridades e que o encontro com Vorcaro foi breve.

Mensagens mostram articulação para encontro

Além da fotografia, a PF encontrou mensagens trocadas entre Vorcaro e o advogado Ciro Soares que mencionam Gonet.

De acordo com o material divulgado, Ciro atuava como intermediário entre o então banqueiro e autoridades. Em abril de 2024, por exemplo, o advogado escreveu a Vorcaro que “Gonet é firme” ao tratar de um assunto relacionado a Jarbas Soares Júnior, ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais.

As conversas também mostram tratativas relacionadas à viagem para Londres. Em uma das mensagens, Ciro afirma que Gonet iria para a cidade com o grupo. Em outro trecho, aparece a expectativa de que houvesse charuto e uísque durante o encontro.

A PF também identificou mensagens nas quais Ciro teria informado a Vorcaro que Gonet queria conversar com ele. Em seguida, as conversas avançam para a organização da viagem e a participação de familiares.

O que diz Paulo Gonet

Gonet nega ter mantido uma relação de proximidade ou amizade com Vorcaro.

Fellipe Sampaio /STF Procurador-geral da República, Paulo Gonet

Em manifestação encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procurador-geral afirmou que não possui relação de amizade com o ex-banqueiro nem interesse pessoal nos processos envolvendo o Banco Master.

Durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), Gonet também declarou que encontrou Vorcaro pessoalmente apenas uma vez, justamente no evento realizado em Londres, e classificou o contato como “brevíssimo e banal”.

Segundo a defesa apresentada por Gonet, ele não tinha conhecimento prévio de que Vorcaro ou o Banco Master estavam entre os responsáveis pelo financiamento do evento.

A PGR também afirmou que o encontro ocorreu em uma ocasião com outras autoridades e que não houve irregularidade na participação do procurador-geral.

Conselho do MPF vai analisar o caso

As mensagens envolvendo Gonet já motivaram a abertura de um procedimento no Conselho Superior do Ministério Público Federal.

O colegiado marcou para 25 de setembro a análise das referências ao procurador-geral encontradas no material extraído do celular de Vorcaro. O procedimento não é um processo disciplinar contra Gonet. A discussão envolve, entre outros pontos, se os registros encontrados pela PF podem comprometer sua atuação nas investigações relacionadas ao Banco Master.

A apuração teve origem em uma representação apresentada por deputados do partido Novo, que questionaram a permanência de Gonet na condução de assuntos relacionados ao caso.

O procedimento é relatado pelo subprocurador-geral da República Francisco de Assis Sanseverino.

Caso Master envolve autoridades

As mensagens encontradas no aparelho de Vorcaro passaram a ocupar espaço nas discussões do STF depois que a Polícia Federal analisou o celular do ex-banqueiro.

O material reúne conversas, registros de chamadas, arquivos e outros dados relacionados a contatos de Vorcaro com autoridades e pessoas próximas a ele. Em setembro, o STF disponibilizou parte dos documentos relacionados ao caso após a retirada do sigilo de peças processuais.

Além das referências a Gonet, outros integrantes do Judiciário e pessoas ligadas a autoridades também aparecem no conteúdo analisado pela PF. O material vem sendo examinado em diferentes frentes, com manifestações dos envolvidos e discussões sobre a validade e o alcance das informações obtidas.

A divulgação da fotografia de Londres acrescenta um novo elemento ao debate sobre a relação entre Vorcaro e autoridades que aparecem no conteúdo extraído de seu celular, mas, até o momento, a existência da imagem, por si só, não comprova qualquer irregularidade por parte de Gonet. A PGR e Ciro Soares sustentam que o registro ocorreu em um evento de 2024, antes da investigação criminal envolvendo Vorcaro, e negam irregularidades.