Avião de pequeno porte cai em fazenda e deixa dois mortos em MT
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Avião de pequeno porte cai em fazenda e deixa dois mortos em MT

Um avião de pequeno porte caiu  em uma fazenda na zona rural de Poxoréu, em Mato Grosso, na tarde desta sexta-feira (18), e deixou duas pessoas mortas.  Após o impacto, a aeronave pegou fogo  e as chamas se espalharam pela vegetação da propriedade.

As vítimas foram identificadas como Zelicio Filgueira Tomaz, de 58 anos, e Rafael Pereira Guedes, de 22 anos. Zelicio era o piloto da aeronave, enquanto Rafael também era piloto e o acompanhava durante o voo.

Zelicio Filgueira Tomaz, de 58 anos, e Rafael Pereira Guedes, de 22 anos, morreram na queda de avião em MT
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Zelicio Filgueira Tomaz, de 58 anos, e Rafael Pereira Guedes, de 22 anos, morreram na queda de avião em MT


Acidente aconteceu na região da MT-130

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na Fazenda Água Funda, na região da MT-130. As equipes foram acionadas por volta das 17h35 e seguiram para o local com apoio de uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando os militares chegaram à propriedade, encontraram a aeronave em meio às chamas. O incêndio também atingiu uma área de pastagem da fazenda.

Queda de avião que deixou dois mortos provocou incêndio em pastagem em MT
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Queda de avião que deixou dois mortos provocou incêndio em pastagem em MT

Durante o atendimento, os corpos das duas vítimas foram localizados. Um médico do Samu confirmou as mortes ainda no local.

Bombeiros controlaram incêndio

Além do atendimento às vítimas, as equipes precisaram combater o fogo provocado pela queda. Após controlar as chamas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos na vegetação.

Familiares e amigos estiveram na fazenda para acompanhar o reconhecimento dos corpos, realizado com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Polícia investiga as circunstâncias

A Polícia Civil de Poxoréu e uma equipe da Politec de Primavera do Leste foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e investigação.

Até a última atualização, as circunstâncias que provocaram a queda ainda não haviam sido divulgadas. Também não havia confirmação oficial sobre o modelo da aeronave.

Funcionários da empresa Soma informaram que o avião seria um Comp Air 7SL, mas a informação ainda precisa ser confirmada pelos órgãos responsáveis pela apuração do acidente.

A investigação deverá esclarecer o que provocou a queda e as condições em que o voo era realizado.

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