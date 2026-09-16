Reprodução/Instagram Tosca, Elon, Maye e Kimbal Musk, da esquerda para a direita.

Quando visita Elon Musk na Starbase, centro onde são lançados os foguetes da SpaceX, Maye Musk, de 78 anos, dorme na garagem do filho. As informações são do New York Post.

Maye conta que cresceu acampando no deserto do Kalahari e que chegou a morar na casa de amigos até os 60 anos. Por isso, não se incomoda em dormir em lugares simples quando precisa.

Se eu tiver um sofá ou um colchão no chão, então está tudo bem. Dormir no chão — ter um teto sobre a cabeça. Isso é um luxo. Maye Musk.





Depois de se separar de Errol Musk, pai de Elon, Kimbal e Tosca, Maye passou a cuidar sozinha dos três filhos.

Maye já morou na África do Sul e depois em Toronto, no Canadá, e teve vários empregos para sustentar a família, como nutricionista particular, professora de nutrição e modelo.

Aos 50 anos, mudou-se para Nova York para se dedicar mais à carreira de modelo. Maye afirmou que escolheu a cidade porque os nova-iorquinos “andam rápido, falam rápido, pensam rápido”, o que, para ela, ajudaria a manter o foco no trabalho.

Em 2022, Maye se tornou a mulher mais velha a aparecer na edição de maiô da revista Sports Illustrated. Atualmente, ela também trabalha como garota-propaganda da CoverGirl.

Acusações contra o pai de Elon Musk



Em seu novo livro de memórias, Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age, ela descreve o ex-marido como uma pessoa que praticava abusos físicos e emocionais.

Uma investigação publicada pelo New York Times em setembro de 2025 relatou acusações de abuso sexual infantil contra Errol. Segundo documentos judiciais, registros policiais e entrevistas com familiares citados na investigação, as denúncias envolveram cinco filhos e enteados de Errol, em episódios relatados na África do Sul e na Califórnia.

O primeiro caso mencionado aconteceu em 1993, quando uma enteada de quatro anos contou à família que foi molestada. Em 2003, a mesma jovem afirmou ter visto o padrasto cheirando sua roupa íntima.





Outros familiares também acusaram Errol de abusar de duas filhas e de um enteado. Em 2023, um filho de Errol, então com cinco anos, afirmou que o pai havia tocado em suas nádegas. O caso levou familiares e uma assistente social a tentar intervir novamente.