Pai de Elon Musk é alvo de acusações de abuso sexual infantil

Elon Musk, conhecido por expor grande parte de sua vida em público, evita falar sobre a relação conturbada com o pai, Errol Musk. O afastamento entre eles ganhou novo destaque após uma investigação do New York Times revelar que as acusações de abuso sexual infantil contra Errol seriam um dos principais motivos da ruptura.

De acordo com documentos judiciais, registros policiais e entrevistas com familiares, as denúncias contra Errol Musk envolvem cinco de seus filhos e enteados, tanto na África do Sul, país natal da família, quanto na Califórnia.

O primeiro caso registrado ocorreu em 1993, quando a enteada de quatro anos relatou à família ter sido molestada. Anos depois, em 2003, a mesma jovem afirmou que flagrou o padrasto cheirando sua roupa íntima. Outros parentes também o acusaram de abusar de duas filhas e de um enteado.





Mais recentemente, em 2023, um de seus filhos, de cinco anos, afirmou que o pai havia tocado em suas nádegas, o que levou familiares e uma assistente social a tentarem intervir novamente.

As denúncias contribuíram para um distanciamento de décadas entre Elon Musk e o pai, que ainda vive na África do Sul e costuma dar declarações públicas sobre a família e seus negócios.