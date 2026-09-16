Geraldo Magela/Agência Senado Eleições; mesário; seção eleitoral; votoEleições; mesário; seção eleitoral; voto; título de eleitor

Quem foi convocado para trabalhar nas Eleições de 2026 pode ter direito a até seis dias de folga remunerada. O benefício é concedido em dobro para cada dia de treinamento ou de atuação nas eleições, segundo resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Quantos dias de folga o mesário pode ter?

Os eleitores nomeados para compor as juntas eleitorais, mesas receptoras de votos e de justificativa, ou atuar no apoio logístico serão dispensados do trabalho nos dias de atuação ou treinamento.

A cada dia de participação efetiva, são concedidos dois dias de folga, sem prejuízo do salário, vencimento ou outra vantagem.

Então, se um trabalhador fizer o treinamento e atuar nos dois turnos das eleições, totalizando três dias de participação, poderá solicitar seis dias de folga remunerada junto à empresa ou ao órgão em que trabalha.

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Como comprovar o direito às folgas?

A comprovação de que os mesários ficaram à disposição da Justiça Eleitoral acontece por meio da DTE.

O documento fica disponível alguns dias após cada turno da eleição e pode ser conseguido pelo Autoatendimento Eleitoral, no Portal do TSE, ou pelo aplicativo e-Título.

Caso haja dificuldade para acessar a declaração ou divergência nas informações,procure o cartório eleitoral responsável pela convocação.

O mesário recebe pagamento?

Sim, além das folgas, recebem R$ 65 de auxílio-alimentação por turno de trabalho.

A participação também pode ser usada como critério de desempate em concursos públicos, desde que essa possibilidade esteja informada no edital. O DTE pode ainda ser validado como atividade extracurricular em universidades conveniadas.

Ainda dá para se voluntariar?

Não, o período para se voluntariar foi encerrado em 28 de agosto, da Justiça Eleitoral para a nomeação de mesários, apoio logístico e auxiliares de auditoria.

Até quando o mesário precisa fazer o treinamento?

As mesárias e os mesários convocados para atuar nas Eleições Gerais de 2026 têm até as 23h59 de 3 de outubro para concluir a capacitação oferecida pela Justiça Eleitoral.

O treinamento pode ser feito de forma remota pelo aplicativo Mesário ou pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem do TSE (AVA/TSE).

Alguns convocados também poderão receber o treinamento presencialmente, conforme orientação do cartório eleitoral responsável.

O conteúdo foi atualizado para as Eleições deste ano e reúne informações sobre os procedimentos que deverão ser adotados durante o pleito, incluindo o novo fluxo de votação.

Como fazer o treinamento pelo aplicativo Mesário?

Divulgação App Mesário

Disponível gratuitamente para celulares e tablets com sistemas Android e iOS, o aplicativo Mesário permite acompanhar todo progresso do curso, acessar materiais de apoio, emitir o certificado e consultar documentos relacionados à atuação eleitoral.

A ferramenta também disponibiliza listas de verificação para ajudar as equipes nos procedimentos de abertura e encerramento da votação.

O TSE espera que mais de 2 milhões de mesárias e mesários façam a capacitação no aplicativo.

E pelo AVA/TSE?

O treinamento também está disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem do TSE.

Para participar, é necessário acessar a plataforma, entrar com CPF e senha, localizar o curso de mesário e realizar a inscrição.

Quem ainda não possui cadastro deve criar conta na plataforma. Caso tenha esquecido a senha, é possível solicitar a recuperação diretamente na página de acesso.

Para saber qual modalidade de treinamento presencial ou virtual foi indicada pelo cartório eleitoral, a pessoa convocada deve consultar a convocação no Autoatendimento Eleitoral, disponível no Portal do TSE.

Quando o certificado fica disponível?

O certificado é liberado após concluir 100% das atividades do curso e pode ser emitido tanto pelo aplicativo Mesário quanto pelo AVA/TSE.

Onde encontrar as informações para os mesários?

O Canal do Mesário reúne informações sobre treinamentos, instruções, manuais e vídeos, além de orientações sobre o aplicativo, a Declaração de Trabalhos Eleitorais (DTE), perguntas frequentes e legislação.

O que faz um mesário?

No dia da votação, cabe aos mesários conduzir o processo na seção eleitoral.

Entre as funções estão:

conferir a identidade de quem vai votar;

organizar a fila;

liberar a urna eletrônica;

garantir o sigilo do voto;

emitir o comprovante;

registrar em ata qualquer ocorrência.

Quem pode ser mesário?

Podiam se candidatar como voluntários todos os maiores de 18 anos que estivessem em situação regular com a Justiça Eleitoral.

Ficam de fora, no entanto, candidatos e seus cônjuges e parentes até o 2º grau, integrantes de diretórios partidários com cargos executivos, autoridades públicas, agentes das forças policiais, servidores do Executivo em cargos de confiança, funcionários da própria Justiça Eleitoral e agentes prisionais, de escolta e vigilância penitenciária, além de guardas civis municipais.

Se interessou em ser mesário?

Quem não conseguiu participar das Eleições este ano pode se candidatar para atuar como mesário em uma próxima. Depois do pleito deste ano, a próxima eleição municipal será em 2028, quando os eleitores vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país.

As regras e os prazos para se inscrever como mesário em 2028 serão divulgados pela Justiça Eleitoral mais perto do período eleitoral.

*Estagiária sob supervisão



